Trabzon Akvaryum'a ziyaretçi akını

Trabzon Akvaryum'u, açıldığı 19 Mayıs 2022'den bugüne 306 bin 4'ü yerli, 46 bin 366'sı yabancı olmak üzere 352 bin 370 kişi ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sivil toplum örgütleri, turizm turları, okullar ve kulüplerin toplu olarak akvaryuma gezi programı düzenlediğini ifade etti.



Genç, ziyaretçi sayısının her geçen gün artığına dikkati çekerek, "Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi ilerleyen yıllarda turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı olacak. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryum'a olağanüstü ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar" ifadelerini kullandı.