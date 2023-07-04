Trabzon Akvaryum'a ziyaretçi akını

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında geçen yıl 19 Mayıs'ta ziyarete açılan Trabzon Akvaryum, bugüne kadar 352 bin 370 kişiyi ağırladı.

Trabzon Akvaryum'a ziyaretçi akını

Akvaryum'u, açıldığı 19 Mayıs 2022'den bugüne 306 bin 4'ü yerli, 46 bin 366'sı yabancı olmak üzere 352 bin 370 kişi ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sivil toplum örgütleri, turizm turları, okullar ve kulüplerin toplu olarak akvaryuma programı düzenlediğini ifade etti.

Genç, ziyaretçi sayısının her geçen gün artığına dikkati çekerek, "Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi ilerleyen yıllarda turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı olacak. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryum'a olağanüstü ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar" ifadelerini kullandı.

Trabzon Akvaryum'a ziyaretçi akını - 1

Akvaryumun turizm için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Genç, turizmle ilgili kentte farkındalık açısından bu tip projelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Trabzon Akvaryum'a ziyaretçi akını - 2

Genç, akvaryumda 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısı bulunduğunu kaydetti. Akvaryumun 300 metrelik gezi yoluna sahip olduğunun altını çizen Genç, ziyaretçilerin en çok sürüngen, köpekbalığı, vatoz, pirana ve timsahın bulunduğu bölümlere ilgi gösterdiğine değindi.

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