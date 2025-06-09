Trabzon'a 2025 yılının ilk 5 ayında turist akını: 115 bin 350 ziyaretçi

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, tarihi ve kültürel yapılarıyla ön plana çıkan kent, Türkiye'nin dört bir yanı ile yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.Ormanları, yaylaları, göletleri ve şelaleleriyle farklı alternatifler sunan şehir, yöresel mutfağıyla da adından söz ettiriyor.



Trabzon'da en fazla ziyaretçi alan yerlerin başında Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü ile Çal Mağarası geliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, bu yıl turizm sezonunun daha hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.



Kentteki turizm noktalarında genel ziyaretçi artışı yaşandığını dile getiren Erdoğan, "2024'ün ilk 5 ayında 92 bin 968 ziyaretçi var. Bu yıl ki rakamlara baktığımızda yaklaşık yüzde 24'lük bir artışla 115 bin 350 kişi ağırlamış durumdayız" diye konuştu.



Erdoğan, ziyaretçi sayılarına bakıldığında turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yaptıklarının görüldüğünü ifade ederek, "Hem bayram sebebiyle hem de havaların ısınmasıyla Trabzon merkezdeki ve Uzungöl'de otellerimiz yüzde 90'ın üzerinde doluluğa sahip oldular. Bu çok memnun edici. Turizm çeşitliliği anlamında da dünyanın hemen hemen her ülkesinden ziyaretçi gelmekte. Bu bizi yoğun bir sezonun beklediğinin habercisi." ifadelerini kullandı.



Körfez ülkelerinde okulların kapanmasıyla birlikte turist sayısının artmasını beklediklerini aktaran Erdoğan, Trabzon'un bu yıl turizm noktasında geçen yıla göre daha iyi bir noktada olacağını vurguladı.



Erdoğan, Özbekistan ve Trabzon arasında başlayan direkt uçuş seferlerinin turizme önemli katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Haftada bir gün Özbekistan ile karşılıklı uçuş gerçekleştiriliyor. Uçaklarımız çok şükür dolu gidip, dolu geliyor. Bu da bizim turizm pazar çeşitliliğimizi artırıyor. Özbek kardeşlerimizi de burada görmekteyiz. Diğer Türk devletlerine de buradan sirayet edecek ve bu çeşitlilik artarak devam edecek."