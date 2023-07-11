Trabzon'a gelen yabancı turist sayısı ikiye katlandı

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra ziyaretçilerine deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanı ile özellikle Körfez ülkelerinden kente gelen ziyaretçiler, Sümela Manastırı ile Uzungöl başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarda zaman geçiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde Trabzon'a çok yoğun ilginin olduğunu söyledi. Erdoğan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, 9 günlük tatilde kente iç ve dış hatlarda toplam 149 bin 360 yolcu geldiğini belirtti.