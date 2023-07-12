Trabzon'da "Sümela Kültür Yolu Festivali" gerçekleştirilecek

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya gibi illerde düzenlenen festival, Trabzon'da "Sümela Kültür Yolu Festivali" adı altında 19-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, kültür yolu festivalleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Trabzon'u kültür yolu festivalleri kapsamına aldığını dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un desteğiyle Trabzon'da Sümela Kültür Yolu Festivali yapılacak" dedi.

Erdoğan, Bakanlığın Trabzonlulara çok farklı hizmetleri olacağını belirterek, "Sümela, Trabzon, ülkemiz ve dünya kültürü için çok önemli bir ören yerimiz. Bakanlığımız özellikle festivalin ismini 'Sümela' olarak belirledi" ifadesini kullandı. Konserler ve sergileri içeren kapsamlı bir festival düzenleneceğine dikkati çeken Erdoğan, festivalin geleneksel hale getirileceğini ve her yıl yapılacağını aktardı.



Erdoğan, festival kapsamında 10 gün boyunca Trabzon'da yaşayanların kültür ve sanat festivaline doyacağını kaydederek, "Turizm sezonu bu yıl Trabzon'da dolu dolu geçecek. Sümela Kültür Yolu Festivali'nin de renk katacağına inanıyorum" diye konuştu.

