Trabzon'daki Atatürk Köşkü'ne yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsünde olan Atatürk Köşkü, Eylül 2022'de başlayan, binanın mimari ve sanatsal özellikleri açısından titizlikle yürütülen çalışmaların bir yılda tamamlanmasının ardından Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yaz aylarında haftanın 7 günü saat 09.00-19.00 saatleri arasında, kış döneminde ise saat 09.00 ila 17.00'de açık olan köşkün birinci katında misafir odası, yemek odası, mutfak, kiler, vasiyet odası ve veranda bulunuyor.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesine ilişkin, "Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde. Ben büyük milletime, daha neler vermek istiyorum." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, köşkün 29 Ekim 2023-27 Ekim 2024 döneminde 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını söyledi.



Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaret ettiğini anımsatan Genç, "Birinci ziyaretleri 15 Eylül 1924. 1930 ve 1937'de vasiyetini de yazdığı Atatürk Köşkü'nde Trabzonlu hemşerilerimizin, dedelerimizin, büyüklerimizin misafiri oldular. Bu vesileyle Atatürk Köşkü, şehrimizin çok önemli ziyaret alanlarından bir tanesi" dedi.

Genç, restorasyondan sonra yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çekerek, "2020'de Atatürk Köşkü'nü 79 bin 650, 2021'de 185 bin 610 kişi ziyaret etti. Restorasyondan sonra 29 Ekim 2023'de ziyarete açılan köşk, 314 bin 850 ziyaretçi ağırladı. Ciddi bir artış var, bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.