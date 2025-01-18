Trabzon'daki Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü , Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Eylül 2022'de onayladığı proje doğrultusunda mimari ve sanatsal özellikler açısından yürütülen çalışmalarla restore edildi. 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla kapılarını ziyaretçilerine açan köşk, yenilenen yüzüyle kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor. Şehir merkezine yakınlığı ile ön plana çıkan Atatürk Köşkü, 2024'te 238 bin 702'si yerli, 61 bin 846'sı yabancı olmak üzere 300 bin 548 ziyaretçi ağırladı.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.



ATATÜRK KÖŞKÜ'NE İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Atatürk Köşkü'nün kente gelen yerli ve yabancı turistlerin il merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geldiğini söyledi.

Köşkün ziyaretçi potansiyelinin her geçen gün arttığını dile getiren Erdoğan, "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç defa ziyaret ettiği ve bu köşkte de konakladığı, vasiyetnamesini burada yazdığı bizim için değerli bir köşkümüzdür. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin restorasyon çalışmalarını tamamlamasıyla tekrar ziyaretçilerimizin hizmetine açıldı" dedi.



Erdoğan, köşkün haftanın 7 günü yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını anlatarak, "Atatürk Köşkü 2024'te toplamda 300 bin 548 ziyaretçi ağırlamıştır ve her geçen gün buraya ilgi artarak devam ediyor" diye konuştu.