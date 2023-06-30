Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası'na ziyaretçi akını

Trabzon'a gelen ziyaretçilerin artık Boztepe'ye uğramadan gitmediğinin altını çizen Genç, "Artık Boztepe, şehrimizde mutlaka gidilmesi, ziyaret edilmesi gereken vazgeçilmez noktalardan biri oldu. Bu nitelikte yeni projeleri hayata geçirmek için de bu durum bizim için teşvik edici oluyor. Öyle görülüyor ki burası yaz sezonunun en cazip alanlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.