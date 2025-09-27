Trabzon'un yüzlerce yıllık camileri görenleri hayran bırakıyor

Geçmişten gelen eserleri gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Asrak, Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da 199 adet kültür varlığı bulunduğunu belirtti.

Trabzon 'un Sürmene ilçesindeki 132 yıllık Kuşluca ve 124 yıllık Karacakaya, Dernekpazarı ilçesindeki 221 yıllık Taşçılar Mahallesi Cami içerdikleri motiflerin yanı sıra ahşap ve taş süsleme sanatının zengin örneklerini barındırıyor. Kuşluca Cami dikdörtgen yapısı, çift kanatlı kapısı, sekizgen tavan göbeğiyle, Karacakaya Cami ahşap işlemeleriyle, Taşçılar Mahallesi Cami ise taş işçiliğiyle ön plana çıkıyor. Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, kentin mimari yapılarıyla dikkati çeken camilere sahip olduğunu söyledi.

"BU KÜLTÜREL DEĞERLERİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ"

Bunlardan birçoğunun cami, türbe, han ve hamamdan oluştuğunu aktaran Asrak, "Geçmişten gelen eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için rölöve ve restorasyon projelerini yaparak imkanlar dahilinde kültür varlıklarımızı korumak ve bunların restorasyonunu yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trabzon bölgesi çok fazla yerli yabancı turist alan bir bölgemiz" diyen Asarak, "Biz de istiyoruz ki geçmişten gelen bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaralım" ifadelerini kullandı.

Bu eserlerin inanç turizmi açısından önemine değinen Asrak, "Aslına uygun bir şekilde restore edip halkımızın hizmetine sunmak için çabalıyoruz" dedi.