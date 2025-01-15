Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'ne yoğun ilgi

Edirne'de yüzlerce bitki ve hayvan türünden örneklerin sergilendiği Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğa Tarihi Müzesi 2024'te ziyaretçi sayısını artırdı. Doğa ve bilim meraklılarını ağırlayan müzede TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıl biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri sergileniyor.



"Yaşayan müze" konseptiyle 2 yıl önce kapılarını açan üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müze, 2023'te 65 bin, geçen yıl ise 71 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Müze Müdürü Özmen Yeltekin, müzenin açıldığı günden itibaren ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.



Müzenin üniversitenin öz kaynaklarıyla oluşturulduğunu anımsatan Yeltekin, "Bu müzenin hazırlığı üniversitemizin yaşıyla paralel 40 yıl sürdü diyebiliriz. Biyoloji bölümünde toplanıp hazırlanan örnekler, müze konseptiyle ziyaretçilere sergileniyor. Müzede 754 canlı türüne ait 1923 örnek sergilenmekte" dedi.

Yeltekin, sergilenen tüm örneklerin farklı müze tekniklerine göre hazırlandığını ifade etti.