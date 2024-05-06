Troya Antik Kenti'nde Hıdırellez coşkusu

Tevfikiye Köyü Muhtarlığı ve Troya Müzesi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, etkinliğe katılanların köy meydanından antik kente davul zurna eşliğindeki yürüyüşüyle başladı.



Troya Antik Kenti'nin girişindeki alanda toplanan katılımcılar, burada düzenlenen halat çekme, çuval, kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarında doyasıya eğlendi.



Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve müze çalışanları, etkinlik alanında maniler ve katılımcıların dün köy meydanında kağıda yazıp testinin içine attığı dileklerini okudu.



Gölcük, şenliği 35 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez düzenlediklerini belirterek, "Hıdırellez demek Hıdır demek İlyas demek, bu topraklara bağlanmak demek. Geçen yıl ilkini yaptığımızda köylülerden bir istek olduğunu görmüştük. Köy muhtarlığımızla bu şenliği planladık. Köyden buraya yürüdük. Muhteşem bir Hıdırellez yaşıyoruz. Troya'ya, Çanakkale'ye, bu topraklara Hızır ve İlyas ile bağlanma zamanı diyoruz" diye konuştu.