Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde ziyaretçi rekoru

ŞEHİR MERKEZLİ FESTİVALLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en kapsamlı kültür ve sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni hayata geçiriyor.



Şehir merkezli festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor.

Festivaller ile Türkiye'nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçlayan bakanlık, şehirlerin marka değerlerine de katkı sağlıyor.



BEYOĞLU'NDA BAŞLADI

2021'in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller bu sene 11 ayrı ilde düzenleniyor.



Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller bu sene Çanakkale'nin yanı sıra Nevşehir, Trabzon ve Erzurum'da sona erdi.



ANKARA VE GAZİANTEP FESTİVALLERİ DEVAM EDİYOR

16 Eylül’de başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali 24 Eylül'e kadar, 16 Eylül'de başlayan Başkent Kültür Yolu Festivali de 1 Ekim'e kadar devam edecek.



Konya'da düzenlenecek Mistik Müzik Festivali 23-30 Eylül'de, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Eylül-15 Ekim'de, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 14-22 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. 28 Ekim-5 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, 4-12 Kasım 2023 tarihlerinde de Antalya Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.