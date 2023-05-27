Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor

TROYA ATI OLAYI GERÇEKTEN YAŞANDI MI?



Bu savaş hilesinin Homeros'un anlatılarının merkezinde olduğunu dile getiren Aslan, 19'uncu yüzyıldan itibaren Troya atının var olup olmadığı konusunda pek çok teorinin ortaya atıldığını kaydetti.



Geç Tunç Çağı denilen dönemdeki bir savaşta koçbaşı türü saldırı aletinin ata benzeyen bir savaş aletine dönüştürülmüş olabileceğini öne sürenler bulunduğunu aktaran Aslan, şöyle devam etti:



"İkinci bir teori ise Troya'daki arkeolojik deprem üzerinden yola çıkarak savaş sırasında bir depremin olduğu ve Troya'nın zayıflayarak bu şekilde fethedildiği yönünde. Deprem tanrısı Poseidon'un sembolünün at olması nedeniyle de böyle bir ilişki kuruldu. Yani destanların dönüşerek ve değişerek böyle bir ilişkiyi ortaya çıkardığı varsayımı var. Üçüncü bir teoride aslında Troya atı hikayesinin mitolojisinin Anadolu'da o dönemdeki kütsel hayvan biçimli kapların, bir anlamda biz bunu Alacahöyük'ün girişinde görebiliyoruz, bunun sembolü olarak kullanılmış olabileceğini öne sürülüyor. Bunun dışında pek çok farklı fikir söz konusu ama şunu söyleyebiliyoruz; Troya atı, Homeros'un destanlarından beri yaklaşık 3 bin yıldır sürekli anlatılagelen bir öykü ve günümüzde de en çok bilinen öykülerden."



Prof. Dr. Aslan, antik kentte yer alan tahta Troya atının, hikayenin sembolleştiği bir eser olduğunu belirtti.



Özellikle ziyaretçilerin atın içine girerek hikayeyi iyi anlamaları, algılamaları, yaşamaları bakımından önemli bir objeye dönüştüğüne işaret eden Aslan, "Bu at, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenileniyor. Turizm mevsiminde tekrar ziyaretçiler atın içine girerek Troya Savaşı öyküsünü kendi açılarından hissedebilecekler. Sadece atı görmek, içine girmek için buraya gelen ziyaretçiler var" dedi.



"EFSANE YENİDEN DOĞUYOR"



Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük de tahta atın yenilenmesi sırasında dışını kaplayan file şeklindeki koruma amaçlı yapıda yazan "Efsane yeniden doğuyor" ifadesi ve görsellerle, tüm yolların Troya'dan başladığının vurgulandığını dile getirdi.



Bu anlamda Troya'nın oldukça önemli bir antik kent olduğunu anlatan Gölcük, "Tahta atımız, antik kent için oldukça önemli bir destinasyon yaratıyor. Çünkü Troya Antik Kenti'nin çok fazla ziyaretçisi var. Fakat gelen insanların kenti anlamaları çok zor ve arkeolojisi oldukça karmaşık. Kerpiç duvarlar var ve yıkılmış bir harabe. Belki fotoğraf çekecek, yanında duracak bir şey bulmakta zorlanıyorlar. Troya atı şimdi bir yenileme geçiriyor. Hatta şöyle diyoruz; efsane yenileniyor. Çok kısa zaman içinde de efsane yeniden doğacak ve tekrar Troya atının içine gezip girebileceğiz" dedi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun