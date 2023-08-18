Tulumtaş Mağarası sıcak havadan bunalanların akınına uğradı

7. sınıf öğrencisi Ecrin Kalkan, Ankara'nın birkaç gündür çok sıcak olduğunu ve sıcak hava nedeniyle geceleri uyumakta zorlandığını söyledi. Mağaranın girişinden itibaren sıcaklığın değiştiğini dile getiren Kalkan, "İlk başta çok güzeldi ama şimdi üşümeye başladım. Dışarıda rüzgar sıcak esiyor ama burası buz gibi. Soğuktan tüylerim diken diken oldu" diye konuştu.



Mağaranın içerisindeki havanın çok iyi geldiğini, bu yüzden dışarı çıkmak istemediğini belirten Kalkan, sıcaktan bunalanlara mağarayı ziyaret etmesini önerdi.



"BURADA ÜŞÜYORUZ"



Kardeşi ve akrabalarıyla mağarayı ziyaret eden Hakkı Bal, "Evlerde durulmuyor, dışarıda gezilmiyor. Hava dışarıda 40 derece ama bize 50 derece gibi geliyor, hissettiğimiz çok daha fazla. Burası hem görsellik hem de serinlemek için çok hoşumuza gitti." dedi.



Yozgat'tan Ankara'ya mağarayı ziyaret etmek için gelen Erkan Altun, mağaranın dışı ve içi arasındaki sıcaklığın çok fazla olduğuna işaret ederek, "Burada üşüyoruz, konuşurken ağzımızdan buhar çıkıyor" dedi.