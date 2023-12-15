Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Cami restore edilecek

KASIMPAŞA CAMİ

Edirne'de 545 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi restore edilecek. Kirişhane semtinde bulunan avlulu cami, II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapmış "evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478 yılında inşa ettirildi.

Tek kubbeli, kare planlı ve tek minareli olarak yaptırılan cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı. Kasım Paşa'nın haziresinin de bahçesinde bulunduğu cami, ibadete açılacağı günü bekliyor.