Tunceli Ovacık'ta bungalov evler yaygınlaşıyor

"DOĞAYA ÇOK UYUMLU"

İşletmecilerden Suat Eren, Ovacık ilçesinin doğasıyla ilgi çektiğini söyledi.



İlçede konaklama sorunu yaşandığını belirten Eren, “5 yıl önce burada bir butik otel kurma kararı aldık ve dört evle başladık. Ancak talep çok fazla olunca bungalov evler boyutuyla çalışmalarımıza devam ettik. Bunun nedeni de bungalov evlerin doğaya çok uyumlu olması ve çevreye zarar vermemesi. Şu anda temmuz, ağustos ve eylül ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu” diye konuştu.

Eren, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden Ovacık’a turist geldiğini dile getirerek, “Buradaki doğanın enerjisi çok yüksek olduğu için insanlar bu enerjiden mahrum kalmak istemiyor” ifadesini kullandı.