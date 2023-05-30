Turizm kenti Sinop'ta 2023 hedefi 2 milyon ziyaretçi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop olarak ziyaretçi sayısı hedeflerini her yıl artırdıklarını söyledi. Elde ettikleri verilere göre 2022 yılında 1,5 milyon ziyaretçiyi kentte ağırladıklarına dikkati çeken Süren, bu rakamın büyük çoğunluğunu günübirlik gelenlerin oluşturduğunu belirtti.



Konaklama ve altyapı konusunda sorunları olduğunu, bunları aşmak için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Süren, şöyle konuştu:



"Kültür varlıklarının restorasyonu ve Meydan Projesi nedeniyle biraz sıkıntılı bir dönem geçirdik ama tarihi cezaevinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kurban Bayramı öncesi ziyarete açılacak. Diğer rotalarımızı da planladık. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde sadece 9 günlük tatilde ilimize 450 bin aracın giriş çıkış yaptığını ve bunun 1 milyon ziyaretçi olduğunu kabul edersek, geçen yıl içinde 1,5 milyon ziyaretçi hedefini yakalamış olduk. Önümüzdeki sezon 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık."



Süren, hazirandan itibaren 20'nin üzerinde kruvaziyerin de kente geleceğini vurgulayarak, "Haftada 2 veya 3 gün olacak şekilde bir planlama söz konusu. Kent ve ülke turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda pandemi süreci öncesine dönüyoruz" dedi.

