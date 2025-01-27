Turizmin yeni gözdesi olacak: Cehennem Deresi Kanyonu'na cam teras

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Hikmet Özek, son aşamasına gelinen projenin turizme, ekonomik ve sosyal hayata büyük canlılık katacağını söyledi. Projeye 7 ay önce başlandıklarını ifade eden Özek, şöyle konuştu: "Cehennem Deresi Kanyonu'nun güzellikleri ile seyir terasımızın heybeti ve adrenalini buluşturarak turizmin hizmetine sunmayı ve bu çalışmaları kısa sürede bitirmeyi planlamaktayız. Şu an inşaatın ve yapının yüzde 90'ı bitti. Burası dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alıyor. Tesisin inşaatında bile çevre köylerde oturan vatandaşlar ziyaret ediyor. Cam seyir teras projesi bölge turizmine ciddi bir ivme kazandıracak."

"ÇOK GÜZEL BİR HAVASI VE MANZARASI VAR"

Sulak köylülerinden Süleyman Zan cam seyir terasının köylerine kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.



Projenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Zan, "Burası bittiğinde ciddi şekilde turist gelecektir. Şu an bile insanlar ziyaret ediyor. Köyümüz, ilçemiz ve bölgemiz için büyük bir hizmet oldu. Çok sevindik. Bitmesiyle herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir havası ve manzarası var" dedi.



Bahar Doğan ise cam seyir terasın köylerinde yapılmasından duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, "Burası gerçekten çok güzel oldu. Herkesi buraya davet ediyoruz. Siz de gelin, bu manzarayı ve güzellikleri görün" ifadelerini kullandı.

