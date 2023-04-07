Türk-Japon dostluğunun simgesi "sakura ağaçları" İstanbul'da çiçek açtı

Japon kültüründe aşkı ve tutkuyu simgeleyen, baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan kiraz ağaçları, 23 Ekim 2005'te törenle botanik bahçesindeki Ertuğrul Adası ve çevresine dikildi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı Salih Sercan Kanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sakuraların dostluk ağacı olarak bilindiğini söyledi.

