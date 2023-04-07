Türk-Japon dostluğunun simgesi "sakura ağaçları" İstanbul'da çiçek açtı

Türk-Japon dostluğunun simgelerinden ve baharın müjdecisi kabul edilen sakura ağaçları, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çiçek açtı.
Japon kültüründe önemli bir yer tutan sakura ağaçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs 2020'de açılışını gerçekleştirdiği Başakşehir'deki hastaneye isminin verilmesiyle gündeme gelmişti. Ataşehir ve Ümraniye girişinde bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çiçek açan sakuralar, bahçede görsel şölen oluşturdu. "Japon kiraz ağacı" olarak bilinen sakura ağaçları, ziyaretçilere ilkbahar güzelliği sunuyor.
Japon kültüründe aşkı ve tutkuyu simgeleyen, baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan kiraz ağaçları, 23 Ekim 2005'te törenle botanik bahçesindeki Ertuğrul Adası ve çevresine dikildi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı Salih Sercan Kanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sakuraların dostluk ağacı olarak bilindiğini söyledi.