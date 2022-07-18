Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

Muğla 'nın Fethiye ilçesinden Antalya 'ya uzanan 540 kilometrelik " dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri " kabul edilen Likya Yolu , misafirlerine eşsiz manzaralarıyla tarihi derinlik sunuyor. Ölüdeniz manzarasıyla başlayan tarihi yol, doğa harikaları arasında zaman tünelinden geçiyormuş hissi uyandırıyor. Ünü tüm dünyaya yayılmış Kelebekler Vadisi'nde konaklayan, ardından Kabak, Cennet ve Korsan koylarını izleyen gezginler, Seydikemer ilçesi sınırlarında bulunan, Likya bölgesinin dini başkenti olarak da anılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti'ne ulaşıyor.

Buradan yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşle Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Xanthos Antik Kentine geçerek, tarihte uğradığı işgal ve savaşlar nedeniyle "acıların şehri" olarak bilinen yerleşkeyi inceleme fırsatı bulan gezginler, hem Hristiyanlık öncesi hem de sonrası mimari eserleri yakından görme fırsatı buluyor.



LİKYA BAŞKENTİ: PATARA

Yürüyüş boyunca Sdyma, Pyndai, Phellos, Apelia, Theimussa, İdyros, Antiphellos, Apollonia, Simena gibi bölgede kurulan binlerce yıllık şehirleri görme fırsatı bulan gezginler, Xanthos'tan yaptıkları 4 saatlik bir yolculuk sonunda Likya bölgesinin başkenti Patara'ya ulaşıyor.



Likya demokrasisinin simgesi olan ve Helenistik dönemde inşa edilen Likya Meclis Binası'na ev sahipliği yapan kent, bugüne ulaşan tiyatrosu ve caddeleriyle ziyaretçilerine antik dönemin tüm ihtişamını yansıtıyor.



Ziyaretçiler, Patara'dan doğayla içi içe bir yolculukla Likya dilindeki kitabe ve sikkelerde o dönem adının Habessos olduğu bilinen Kaş'a ulaşıyor.



Dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş, Apollania (Kılıçlı), Aperlai ve bir bölümü sular altında kalan Kekova gibi tarihi alanlardan geçen gezginler, Demre'deki Myra Antik Kenti'ne varıyor.