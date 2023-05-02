Türkiye’nin ilk cam festivaline geri sayım

TÜRKİYE'NİN İLK NFT SANAL CAM SERGİSİ GERÇEKLEŞECEK



Bienalde cam sanatçılarının geleneksel karma cam sergisi ise bu kez yeni bir vizyonla NFT biçiminde sanatseverlerle buluşacak. Eserlerin NFT kopyası bienal NFT hesabından satın alarak ya da bianelde yer alacak cam kumbaraya bağış yaparak Anadolu Üniversitesi cam bölümü öğrencilerine burs olarak hediye edilecek.

7 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da ise cam eser koleksiyonundan oluşan açık artıma gerçekleşecek. Mehmet Akif Yılmaztürk’ün sunumu ile gerçekleşecek müzayede de satılacak eserlerin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. 7 Mayıs'a kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve ‘kendi bardağını tasarla’ aktivitelerine de katılabilecek.