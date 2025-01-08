Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 210 bin 562 kişiyi ağırladı

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olma özelliği taşıyor.



Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki 75 ton yüke dayanıklı teras, 2024'te 210 bin 562 kişiyi ağırladı. İlçedeki Bulak Mencilis Mağarası'nı ise 44 bin 826 kişi ziyaret etti.



İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı açıklamada, Karabük'ün turizm değeri taşıyan önemli mekanları olan cam seyir terası ve Bulak Mencilis Mağarası'nın, 2024'te ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.



Sözen, "Cam terasımızı 2024'te 210 bin 562 kişi ziyaret etmiş olup 8 milyon 281 bin 585 lira, Bulak Mağara'mızı ise geçen yıl 44 bin 826 kişi ziyaret etmiş olup 2 milyon 509 bin 455 lira gelir elde etmiş bulunmaktayız. Turizme kazandırdığımız cam teras ve Bulak Mağarası'nı 2024'te toplamda 255 bin 388 kişi ziyaret etmiş olup 10 milyon 791 bin 40 lira gelir hanemize kaydetmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.



