Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı: Acarlar

Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce , kentin, dünyanın en güzel longozuna sahip olduğunu belirterek, "Sonbahar yaklaşıyor. Sonbaharda gerçekten doğa harikası bir görüntü sergiliyor, şu anda longozumuzda nilüferler açmış, seyretmeye doyamazsınız. O doğa güzellikleri görmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.