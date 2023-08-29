Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı: Acarlar

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan 24 kilometrekarelik alana sahip Acarlar Longozu (subasar), 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan alanı ziyarete gelenler, ahşap yürüyüş yolu sayesinde doğal güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce , kentin, dünyanın en güzel longozuna sahip olduğunu belirterek, "Sonbahar yaklaşıyor. Sonbaharda gerçekten doğa harikası bir görüntü sergiliyor, şu anda longozumuzda nilüferler açmış, seyretmeye doyamazsınız. O doğa güzellikleri görmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.
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