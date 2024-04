Türkiye'nin yeni turistik treni Mezopotamya Ekspresi tanıtım turunu tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına söz konusu seferi başlattıkları için teşekkür eden Kaya, "Kentimizin ve bölgemizin turizminin gelişmesi anlamında çok önemli. Biz de üzerimize düşen her türlü çalışmayı yaptık. İnsanların bölgeyi görmesinde, tanımasında çok önemli bir araç olacak." dedi.

Kızı Melina ile seyahat eden İlkim Kutval, turun katılmayı çok istedikleri bir etkinlik olduğunu söyledi. Kutval, yolculuğun kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Kaldığımız kabini süsleyerek çok rahat bir yolculuk geçirdik, gayet keyifliydi."diye konuştu.



İzmir’den gelerek tura katıldığını söyleyen Mehmet Çoban ise seyahati ve farklı şehirlerde yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi. Çoban, yolculuğun çok konforlu olduğunu ve özellikle gezginler için ideal olduğunun altını çizerek, "Yolculuk boyunca ülkenin güzel manzaralarına şahit olurken, kendinden de bir parça buluyorsun. Çok keyif aldım, bence herkes keyif alacaktır." dedi.



Didem Hazıray da yolculuğa arkadaşıyla katıldığını belirterek, "Tur, zamanda yolculuk yapmak gibi hissettiriyor. Uzun zamandır planlarım arasındaydı. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.



Tren seferine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini aktaran Helin Gözde Yılmaz da böyle bir turu her zaman hayal ettiğini aktardı. Yılmaz, trende bulunmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek, "Kilometrelerce yol giderken, şehirler değişiyor ama odan aynı kalıyor. Herkesin hayatında bir kere de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. İmkan olursa diğer turları da denemek isterim." dedi.



SEFERLER 19 NİSAN'DA BAŞLIYORE



TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferin ilkinin Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te, dönüş treninin ise Diyarbakır’dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de hareket etmesi bekleniyor.



"Mezopotamya Ekspresi"nde toplam 180 yolcu kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagon bulunuyor. Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödeyecek.



Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor. Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor. Konuklarına eşsiz doğa manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk yaşatacak olan turistik tren, Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.