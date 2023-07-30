Tuz Gölü'nde yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Son yıllarda adeta yürüme turizmini yaşatan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan ve Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde karayoluna sıfır noktada bulunan Tuz Gölü adeta tatil beldelerindeki sahil kenarlarını aratmıyor.

Plaj havasında Tuz Gölü'nde yürüyüş yapan ziyaretçilerin kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak için çıplak ayakla Tuz Gölü’nde yürürken, kimisi de şişelere tuz doldurarak eklem ağrıları için evine götürüyor. Manzara ve doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler bölgede oluşturulan tesiste de tuz ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık yaklaşık 2 milyon ton tuz hasadı yapılıyor. Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, ilginin artmasıyla bölgede Tuz Gölü turizmi canlandı. Tuz Gölü'ndeki tuzdan yapılan sağlık ürünleri ve hediyelik eşyalar ise girişte bulunan tesiste ziyaretçilere sunuluyor.