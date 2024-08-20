Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, AA muhabirine, Tyana Antik Kenti'nin Kemerhisar beldesinin altında kurulu olduğunu söyledi. Antik kentin İç Anadolu Bölgesi'ni Gülek Boğazı yoluyla Pozantı üzerinden Akdeniz'e bağlayan bölgede kurulduğunu belirten Doğanay, konumundan dolayı tarihin çok eski dönemlerinden beri birçok ordu ve toplumların geçiş noktası olduğuna dikkati çekti. Doğanay, Tyana'nın stratejik öneminden dolayı tarih boyunca kesintisiz iskan gördüğüne işaret ederek, "Bu özelliğiyle Anadolu'daki ender kentlerden biridir. Yaptığımız arkeolojik kazılarda milattan önce 2 bin 500'lerde burada bir yerleşim vardı kesinlikle, bunu kanıtlamış olduk. Burada 2016'dan beri Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle arkeolojik kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yapmaktayız. Kentin bu stratejik öneminden dolayı turizm potansiyeli son derece yüksek." dedi.

Bu yıl kazılara kemerlerin bulunduğu bölgeden başladıklarını ve genişleterek devam ettireceklerini anlatan Doğanay, şunları kaydetti:



"Hristiyanlığın Anadolu'daki en erken sekizgen planlı ve dünyada sekizgen planlı olarak korunan tek kilisenin büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı. 2024 yılı çalışmalarımız kapsamında kilisenin yan neflerinden (geçit) birisini ortaya çıkarıyoruz. Yani Hristiyanlığın resmi din olmasından kısa bir süre sonra sekizgen planda yapılmış, galeri katı ve üst katı da olan bir kilise. Aynı zamanda piskoposluk kilisesi olması sebebiyle burada bir piskopos sarayının da varlığı söz konusu. O bölgede kazılar yapıyoruz. Bunun dışında bir vaftizhane yapısı var." diye konuştu.



Doğanay, kilisenin restorasyon çalışmalarının ardından kazı alanındaki kemerlerle entegre edilerek gezilebilecek bir alan haline getirilebileceğini aktardı.



Restorasyonun ardından alanı ziyarete açmak istediklerini dile getiren Doğanay, "Kilisenin en önemli özelliği, antik dünyanın günümüze kadar gelmiş sekizgen tek kilisesi ve Hristiyanlığın en erken kilisesi olması. Yaptığımız kazılar neticesinde ortaya çıkarılan buluntularla bunu ispatlamış durumdayız. İleride daha detaylı bilgilere de ulaşacağız." ifadelerini kullandı.