"Uçan su" Susuz Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla daha coşkun akıyor

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar burada, hem piknik yapıp hem de seyir terastan şelaleyi izleme fırsatı yakalıyor.



Kışın da büyük kısmı buzla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler suyun aktığı yere inerek fotoğraf çektiriyor.