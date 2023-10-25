Uçmakdere sonbaharda da yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez durağı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim paraşüt tutkunları tarafından tercih edildiğini söyledi. Tekirdağ'a gelen ziyaretçilerin çoğunun yamaç paraşütü keyfi yaşadığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:



"Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ve denizin mavisi arasında bu güzellikleri gökyüzünden izlemek isteyenler yamaç paraşütü yapıyor. Doğanın sunduğu eşsiz güzellikler insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar bölgedeki ormanlarda bu güzelliklerin içesinde keyifli zaman geçiriyor. Son günlerde etkili olan pastırma sıcakları da vatandaşları ziyaret için Tekirdağ'a yönlendirdi. Herkesin gelip bu güzellikleri yaşaması gerekiyor." dedi.

"PİLOTLARIN ÇOĞU BURAYI TERCİH ETMEYE BAŞLADI"



Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin paraşüt tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi haline geldiğini dile getirdi. Uçmakdere'deki ormanların sonbahar renklerine büründüğünü aktaran Aksoy, "Marmara'da uçuş yapacak alan az olduğu için bölgedeki pilotların çoğu burayı tercih etmeye başladı. Sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü uçuşları daha keyifli hale getiriyor. Uçuş yapanlar hem gökyüzünün hem de manzaranın tadını çıkarıyor. Güneyli rüzgarlar eseceği için uçuşlar devam edecek. Kışın kar yağsa bile uçuşları devam ettireceğiz." diye konuştu.



Paraşüt pilotu Okay Güzel de Uçmakdere'de her mevsim uçuş için uygun hava koşullarının olduğunu belirtti. Uçuşların kışın da sürdüğünün altını çizen Güzel, "Deniz ve doğa manzarasının olduğu İstanbul'a en yakın uçuş bölgelerinden biriyiz. Uçuşlarımız devam ediyor. Kış yaklaştığı için insanlar uçuşların kapanacağını düşünebilir. Burada kışın da uçuşlarımız devam ediyor." dedi.