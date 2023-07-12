Ulu Cami’deki yılan figürünün dört farklı hikayesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami, 639 yılında Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Diyarbakır'ın fethi gerçekleştirildikten sonra Müslümanlara kazandırılan önemli yapılardan biri olarak ayakta duruyor.

Tarihi cami, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odaklarından biri olmaya devam ederken, birçok hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ulu Cami ile ilgili anlatılan çok sayıda konudan biri yılan hikayesidir. Diyarbakır Ulu Cami'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği gönüllü rehberlik yapan Yaser Aydın, cami içerisinde bulunan yılan figürünün dört farklı hikayesinin olduğunu söyledi.

Cami içerisinde bulunan Mesudiye Medresesi'nde zamanında tıp bilimiyle uğraşıldığından dolayı yılan figürünün dört farklı yorum arasında en mantıklısının eczacılığı işaret ettiğini dile getiren Aydın, “Gelen yerli turistler özellikle Ulu Cami'yi ziyaret ettiklerinde hemen avluda ilk baktıkları yerlerin başında yılan figürünün olduğu yeri söyleyebiliriz. Yılanın zamanını tam olarak tarihlendiremiyoruz” dedi.