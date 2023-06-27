UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük daha çok ziyaretçi çekecek

Türkcan, yapımında sona gelinen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılmasıyla ziyaretçi ilgisinin artacağını dile getirerek şöyle konuştu:



"Pandeminin de etkisiyle duraklama olmuştu ama son zamanlarda ziyaretçi sayısının çok arttığını görüyoruz. Yıllık 50 bine ulaştı. Paket turları da gelmeye başladı. Diğer çalışmalarla bu sayının artacağını öngörüyorum. Ören yerinde yapılacak yeni proje ve kazılara yeni teşhir alanlarının eklenmesiyle Türkiye'de eşine rastlanmayacak bir tecrübeye sahip olacağız. Ziyaretçi yıllık 200 bini aşar diye düşünüyorum. Çatalhöyük'ün yeni bir cazibe merkezi haline geldiğini söylememiz mümkün."



"KENDİNİ MUHAFAZA EDEN BİR YERLEŞİMİ GÖRÜYORSUNUZ"



Çatalhöyük'te yaşamın 1100 yıl sürdüğüne işaret eden Türkcan, "Yani Malazgirt'ten Cumhuriyet'in yüzüncü yılına kadarki süreci yansıtan, kendini muhafaza eden bir yerleşimi görüyorsunuz. Bunun dünyada eşine az rastlanır. Bunu bir kesit halinde sunabiliyoruz. Bunu her ören yeri sunamıyor. Konya'ya yakınlığı bir avantaj, ziyaretçi merkezi ayrı önemli. Bu toplumun nasıl bir sosyal ve ibadet hayatı olduğuna dair bilgileri sergileyebildiğimiz özellikleri var" dedi.



Türkcan, ören yerinin güney alanında dünyada eşine az rastlanır büyüklükte teşhir alanı olduğuna dikkati çekti.

