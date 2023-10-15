UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile gezilebilecek

Projeyle Eskişehir'in ilk ve tek dünya mirası olan ve Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'nin de sanal tur projesi ile gezilebileceği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin eşsiz mirasını herkesin görebileceği bir sanal platformda sunmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Kentimizin ilk ve tek dünya mirası olan Sivrihisar Ulu Cami'miz ile birlikte diğer tarihi mekanları dijital ortamda ziyaret etmek isteyenler, artık sanal bir yolculuğa çıkabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.



Tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulan sanal tur projesine Sivrihisar Belediyesinin resmi web sitesi olan "sivrihisar.bel.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

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