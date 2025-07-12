Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmaları sürüyor

Tarihi alanın, geçmişi milattan önce 3 bine uzanan önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken D'agostino, "Roma ve geç Roma dönemine kadar burada sürekli olan bir yerleşim var. O yüzden bu yerleşimlerin birbiri ardını izlemesi bizim için önemli. Bunun yanında Hitit dönemine ait bildiğimize göre, Yakın Doğu'da veya Akdeniz havzasını da içine alacak bir bölgede en erken desenli bir mozaik zemin bulundu. Yine Hitit döneminden törensel bir öneminin olduğunu düşündüğümüz yuvarlak bir yapıya rastlandı" diye konuştu.



Kazılarda mezarlarda bulunan kalıntıların DNA analizlerinin de yapıldığını anlatan D'agostino, "Geçmişte insanlar nasıl yaşamışlar, zaman içinde iklim veya çevre koşulları değiştikçe bunlara nasıl adapte olmuşlar, neler yiyip içmişler, yetiştirmişler, tarım ürünleri nasıl değişmiş, bunları görebiliyoruz" dedi.

