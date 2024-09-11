Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde Orta Bizans Dönemi'ne ait mezarlar bulundu

"Büyük kilise" olarak bilinen alanın "kuzey nef" (kilisenin içindeki bir alan) bölgesinde yoğun çalışma yürüttüklerini aktaran Taştemür, "Bunun nedeni de buranın Roma hamamının temelleri korunarak yapıldığı düşünülüyordu. Biz bunu kanıtlamak için o bölgede kazıya başladık. Fakat kuzey bölgesinde özellikle Orta Bizans'ın son dönemine ait olduğunu değerlendirdiğimiz 9 mezarla karşılaştık. Mezarlar, milattan sonra 9. ve 13. yüzyıl başları arasında tarihlendirildi. Bu mezarların çoğu bebek ve çocuk mezarlarıydı" diye konuştu.

Mezar gruplarında iki farklı tipolojiyle karşılaştıklarını dile getiren Taştemür, bunlardan birinin çatı şeklinde yapılan tuğla mezarlar olduğunu vurguladı.



Tuğla mezarlarda gömünün basit şekilde yapıldığını anlatan Taştemür, şunları anlattı:



"Diğeri ise taş örgüyle yapılan bir mezar tipolojisi. Mezarların Orta Bizans'ın son dönemine ait olduğunu ise şuradan anlıyoruz. Zeminin yaklaşık yarım metre üzerindeki bir dolgudan bunlar çıkıyor. Yani kilise zemininin yaklaşık yarım metre üzerindeki dolgudan. Büyük ihtimalle kiliselerin önemini yitirdikleri bir periyot içerisinde bunlar gömülmüş. Mezarların çoğunluğunun çocuk ve bebeklere ait olmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. İlerleyen periyotlarda bunların ölüm nedenleri, kaç yaşlarında öldükleri ve buraya neden gömüldüklerine ilişkin daha önemli bilgilere ulaşacağız. Ancak bu yıl enteresan bir şekilde yoğun bir mezar ve gömüyle birlikte kuzey nefinin olduğu yerde bunlarla karşılaşmaya başladık. Tıpkı Niğde'deki Konstantin ve Helena kiliselerinde olduğu gibi burada da büyük ihtimalle kiliselerin çevresinde çok sayıda mezarla karşılaşacağız gibi gözüküyor."



Kazılarda kolye uçları ve cam bileziklerin bulunduğunu anımsatan Taştemür, mezarların da Hz. İsa'nın doğudan gelip bütün ölüleri dirilteceği felsefesine uygun bir şekilde doğu batı şeklinde uzandığını kaydetti.

Taştemür, kazı çalışmalarına destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Uşak Valiliği İl Özel İdaresine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Sivaslı ve Selçikler belediyelerine teşekkür etti.