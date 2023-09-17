Van Gölü çekilince tarihi kale ortaya çıktı

Daha önce fotoğraf çekmek için teknelerle bölgeye geldiğini, ancak suların 6 kilometre çekilmesiyle aynı bölgeye araçla gelip, kaleyi fotoğrafladığını anlatan Çavuşoğlu, "Yaklaşık 40 yıldır ilçede gazetecilik yapıyorum. 1990'lı yıllarda Van Gölü'nün yükselmesiyle birlikte tarihi Erciş Kalesi sular altında kaldı. O dönem de bizler de kaleyi fotoğraflamak için sık sık teknelerde buraya geliyorduk. Şimdi de bazı fotoğraf tutkunları ile birlikte araçla bölgeye geldik. Kaleyi fotoğraflayıp tarihi hakkında arkadaşları bilgilendirdim. Bu kalenin bin yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. 30 yıl önce buraya geldiğimde bu kale gölün ortasındaydı, şimdi tamamen günyüzüne çıktı" ifadesini kullandı.

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