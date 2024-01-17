Van Gölü'nün "allı turnalar"ı flamingolar göç etmedi

Yüzlerce kuş türüne mekan olan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartlarının daha ılıman geçmesi ve flamingoların besin ihtiyacını karşılaması nedeniyle bir grup flamingo, Gevaş ilçesi Göründü mevkisinde konaklamayı sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede koruma, kontrol ve izleme çalışması yapıyor. Göründü mevkisinde 180 kadar flamingonun bu yıl da göç etmediğini tespit eden ekipler, alanın, ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halka da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulundu.

