Van Kalesi'ndeki ışıklandırma çalışması tamamlandı

Bu çalışmanın kentin turizmine katkı sağlayacağını belirten Balcı, "Yan tarafta da Eski Van Şehri'miz var. Orayı da ayağa kaldıracağız. Van Sahil Yolu ve Sahil Parkı'nı da kısa sürede hizmete açacağız. Bu 3 proje Van'ımızın kültürüne, turizmine, ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Tarihi Van Kalesi görkemine, aslına ve ihtişamına uygun olarak aydınlatıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.