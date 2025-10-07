Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Cami'ne yoğun ilgi

Van'ın pek çok yerinden görülebilen Süleyman Han Camisi, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısındaki 1345 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki kayalık alanın üzerine kurulan Van Kalesi'nin zirvesinde yer alıyor. Yapılış zamanı belli olmayan ancak 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirildiği bilinen tarihi caminin, Van'da meydana gelen depremlerde hasar gördüğü, 1915-1918 Rus işgali sırasında ise yıkıldığı kaynaklarda yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde aslına uygun olarak yenilenen tarihi cami, her gün çok sayıda ziyaretçiyi ve ibadet eden vatandaşı ağırlıyor.