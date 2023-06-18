Van Gölü havzası birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Van Gölü kıyısındaki Göründü, Karasu, Yoldöndü sulak alanları ile Erçek Gölü'nde görülebilen uzun bacak, kuğu, dikkuyruk, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmeke gibi birçok tür, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.



Havzada her mevsim görülebilen ötücü kuğular ile flamingolar da birçok noktada yaşam alanı buluyor.