Van’ı geçen yıl 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Van'ı 2015 yılında 912 bin, 2016'da 1 milyon 12 bin 597, 2017'de 1 milyon 15 bin, 2018 yılında ise kenti 982 bin 405 yerli ve yabancı turistin ziyaret etti. 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşanırken 2020 ve 2021 yılında yaşanan pandemiden dolayı kenti ziyaret edenlerin sayısı yok denecek kadar az. Pandeminin etkisinin azalması ile yerli ve yabancı turist hareketliliği de başlarken, Van’ı 2022 yılında 270 bini yerli, 260 bini ise yabancılar olmak üzere 530 bin kişi ziyaret etti. 2023 yılında ise İranlılar başta olmak üzere Van’ı 700 bin kişi ziyaret etti. En çok ziyaret edilen mekanlar 170 bin kişi ile Akdamar Adası, 35 bin kişi ile Van Kalesi ve 30 bin kişi ile Van Müzesi oldu. 465 kişi ise Van’ın diğer tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.