Varşova'nın 64 yıllık geleneği:  Chopin dinletisi

Polonya'da "kültürel dönüm noktası" olarak bilinen, Varşova'nın en uzun soluklu müzik etkinliklerinden Chopin resitalleri, 1959'da Lazienki Park'ta Chopin'e ait anıtın yeniden inşa edilmesinden bu yana yerli ve yabancı binlerce sanatseverin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Bu yaz 64'üncü kez müzikseverlerin beğenisine sunulan resitaller, her yıl mayısta başlayıp eylül sonuna kadar devam ediyor.



İlk kez 1959'da, Lazienki Park'ta Chopin'e ait anıtın yeniden inşasından kısa süre sonra düzenlenmeye başlayan resitallerin sembolik anlamı, Varşova'nın 1939'da Nazi işgali altına girdiği günlere dayanıyor. Nazi işgalinde Chopin'in eserlerinin yasaklanmasına ve sanatçının anıtının havaya uçurulmasına karşın savaş bittikten sonra bir fabrika yıkıntısında bu Chopin heykelinin başının bulunması üzerine Polonyalı bestecinin anıtı yeniden inşa edildi.