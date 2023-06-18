Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'ndaki 3 bin 200 metreyi aşan yükseltiler, havaların ısınması ve etkili olan yağışlarla yeşil örtüyle kaplandı. Rengarenk çiçeklerin açtığı yörede bulunan Zor Dağları ve Bendemurat bölgesi, Iğdır ve civar illerde yaşayan dağcılarla doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor. Doğaseverler, Aras Dağları'na gelip hem yaylaları geziyor hem de zirvelere tırmanıyor.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilcisi Murat Sürmeli, bölgenin dağcılık açısından oldukça ilgi çeken bir yer olduğunu söyledi. Kentteki dağlara her hafta klasik rotalardan tırmanış etkinlikleri düzenlediklerini, bazen de yeni rotalar belirlemek için bir araya geldiklerini dile getiren Sürmeli, "Buraya çevre illerden çok dağcı gelmekte, biz de onlara eşlik ediyoruz. Bu kadar güzel bir coğrafyası olan Iğdır'a tüm dağcıları davet ediyoruz" dedi.
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