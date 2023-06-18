Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilcisi Murat Sürmeli, bölgenin dağcılık açısından oldukça ilgi çeken bir yer olduğunu söyledi. Kentteki dağlara her hafta klasik rotalardan tırmanış etkinlikleri düzenlediklerini, bazen de yeni rotalar belirlemek için bir araya geldiklerini dile getiren Sürmeli, "Buraya çevre illerden çok dağcı gelmekte, biz de onlara eşlik ediyoruz. Bu kadar güzel bir coğrafyası olan Iğdır'a tüm dağcıları davet ediyoruz" dedi.

