Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi depremde hasar gördü

Kahramanmaraş’ta 'Şiirin ve Edebiyatın başkenti' sözünü kanıtlayan, söz ustası yazarlar ve şairlerin eserlerinin sergilendiği, tarihe ve edebiyata tanıklık etmek isteyenlerin mutlaka gelip görmek istediği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, depremde büyük hasar aldı. 1882 yılında inşa edilen ve inşasından sonra birçok eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında restore edilerek Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyordu.
Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Ali Kutlay ve Alaeddin Özdenören'in yetiştiği, şiir ve edebiyat çalışmalarının yer aldığı tarihi bina, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar aldı. Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat merkezi olan tarihi yapı, şiddetli depremler sonrasında çatısının bir bölümünde göçmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu.
“YIKIMDAN DOLAYI TEDBİRLER ALDIK”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığında görevli Murat Karasu, “Burası depremde ciddi hasar aldı ve ne zaman yapılır nasıl yapılır bilemiyoruz. Biz sadece işimizin ve görevimizin başındayız. Yıkımdan dolayı tedbirler aldık, gelenleri bir şekilde gezdiriyoruz, bilgileri veriyoruz ama içeriye maalesef girdiremiyoruz” dedi.