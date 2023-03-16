Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi depremde hasar gördü

Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Ali Kutlay ve Alaeddin Özdenören'in yetiştiği, şiir ve edebiyat çalışmalarının yer aldığı tarihi bina, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar aldı. Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat merkezi olan tarihi yapı, şiddetli depremler sonrasında çatısının bir bölümünde göçmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu.



“YIKIMDAN DOLAYI TEDBİRLER ALDIK”



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığında görevli Murat Karasu, “Burası depremde ciddi hasar aldı ve ne zaman yapılır nasıl yapılır bilemiyoruz. Biz sadece işimizin ve görevimizin başındayız. Yıkımdan dolayı tedbirler aldık, gelenleri bir şekilde gezdiriyoruz, bilgileri veriyoruz ama içeriye maalesef girdiremiyoruz” dedi.