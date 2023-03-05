Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi depremlerde zarar gördü

Müzeyi Türkiye'nin birçok yerinden edebiyat tutkunlarının ziyaret ettiğini belirten Serdar, "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi hem bina olarak tarihi vasfıyla hem de şehrin edebiyat alanında kimliğini ortaya çıkaran yönü ile önemli bir kültürel varlığımız. Kahramanmaraşlı edebiyatçı, şair ve yazarların eserlerini barındıran ve yıl içerisinde düzenli olarak kültür sanat, edebiyat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müze, Kahramanmaraş'a gelen ziyaretçilerimizin uğrak mekanları arasında. Maalesef 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde binamız büyük bir hasar gördü. Üst katımız tamamen çöktü ve binamızın değişik yerlerinde önemli hasarlar ortaya çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa zamanda yapılacak restorasyon ve tekrardan inşa faaliyetleriyle eski görkemli halini kazandırmaya çalışacağız" dedi.



Tarihi yapının arşiv görüntüleri depremin müzede neden olduğu hasarın boyutunu ortaya koydu.