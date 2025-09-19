Yedigöller'de sonbahar güzelliği: Eşsiz doğası hayran bırakıyor

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun "orman denizi" olarak anılan ve adını bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan 7 gölden alan Yedigöller Milli Parkı; kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Yedigöller, doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor. Sonbaharın serinliğine ve büyüleyici renklerine teslim olan milli parkın sunduğu güzel manzara, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştiriliyor.

BİRÇOK CANLIYA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Piknik alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları da bulunan Yedigöller'i ziyaret edenler, yürüyüş yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.



Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkati çeken milli park, geyik, karaca, ayı, kurt ve sincap gibi birçok canlıya ev sahipliği de yapıyor.



Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller, sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyenleri ağırlıyor.