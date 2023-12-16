Yedikule Hisarı zindanlarında tarihin içinde fenerle yolculuk

İstanbul Fatih'te yer alan ve günümüzde bulunduğu mahalleye adını veren, temeli Roma döneminde atılan Yedikule Zindanları, 2. Theodosius tarafından zindan olarak değil şehre gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yaptırıldı. İstanbul'un fethiyle birlikte Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na geçen ve 4 kuleye sahip yapı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1458'de Top, Kitabeler ve daha sonra 3. Ahmet Kulesi adını alacak üç kule daha eklenerek yedi kulesi bulunan hisar haline getirildi.



Yine Fatih döneminde aralarına surlar ördürülen kulelerin birbirlerine bağlanmasından ardından burada bir garnizon oluşturuldu. Böylelikle iki büyük imparatorluğun tarihi yapıları bütün haline getirilmiş oldu. Artık Yedikule adını alarak günümüzdeki görünümüne kavuşan hisarda, Genç Osman, Cephane, 3. Ahmet, Hazine, Zindan, Top ve Bayrak adında yedi kuleye sahip yapı oluşturuldu.



Fatih döneminden 3. Murat dönemine kadar Hazine kulesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesinin muhafaza edildiği hisar, aynı zamanda 3,5 asır boyunca hapishane olarak kullanıldı.

HİSARIN İKİ KULESİ HAPİSHANE OLARAK KULLANILDI



Hisarın hapishane olarak kullanılan iki kulesinden biri olan Zindan kulesinde savaş esirleri, Genç Osman kulesinde ise devlet adamları ve ordu mensupları hapsedildi. 15. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde hasar gören hisar, Doğu Roma İmparatorluğunca yaptırılan 4 kuleden biri yıkıldığı için Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen kulelerle birlikte günümüzdeki 6 kuleli halini aldı.



Hisar aynı zamanda İstanbul'un fethinden sonra kurulan ilk kışla alanı olmakla birlikte 18. yüzyılın ortalarında çıkan yangında çok büyük hasar gördü. İstanbul'a hükmetmiş imparatorluklar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan hisar, şimdilerde Fatih Belediyesinin kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.



Belediye tarafından profesyonel rehber eşliğinde düzenlenen gece turunda, havanın kararmasıyla birlikte ziyaretçilere fener veriliyor. Turun başlamasının ardından hisardaki 7 kuleden Genç Osman ve Zindan kuleleri gezdirilirken, hisarın tarihi hakkında sunum yapılıyor. Genç Osman kulesini ellerindeki fenerlerle gezen ziyaretçiler, surlara çıkarak fotoğraf çektirme imkanı buluyor. Birçok şarkıya konu olan hisar, dizi ve film çekimlerinde de tercih ediliyor.