Yerli turistler bayramda Kapadokya'da

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, okulların 17 Nisan'da ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Tatil için ülkenin farklı kentlerinden Nevşehir'e gelen yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi.

Kapadokya semalarında rengarenk görüntü oluşturan sıcak hava balonları yaklaşık 45 dakika boyunca peribacaları üzerinde süzüldü. Yerli turistlerden bir kısmı balon sepetinden bölgeyi havadan izlerken, bazıları da atlı ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak manzaranın keyfini çıkardı. Konuklar, turların mola noktalarında, balon ve peribacalarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi. Ara tatil ve bayram tatilinde bölgeye artan ilgi dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk yüzde 90'ı aştı.