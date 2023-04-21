Yerli turistler bayramda Kapadokya'da

Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da değerlendirmek isteyen yerli turistler, bölgede gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılarak güneşin doğuşunu gökyüzünden izledi.

Yerli turistler bayramda Kapadokya'da

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'da, okulların 17 Nisan'da ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Tatil için ülkenin farklı kentlerinden Nevşehir'e gelen yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi.

Yerli turistler bayramda Kapadokya'da - 1

Kapadokya semalarında rengarenk görüntü oluşturan sıcak hava balonları yaklaşık 45 dakika boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.

Yerli turistlerden bir kısmı balon sepetinden bölgeyi havadan izlerken, bazıları da atlı ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak manzaranın keyfini çıkardı.

Yerli turistler bayramda Kapadokya'da - 2

Konuklar, turların mola noktalarında, balon ve peribacalarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi. Ara tatil ve bayram tatilinde bölgeye artan ilgi dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk yüzde 90'ı aştı.

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