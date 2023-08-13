Yıldız fotoğrafçıları Giresun'daki Çatalgöl'de bir araya geldi

İlçede havanın fotoğraf için oldukça uygun olduğunun altını çizen Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi ki de gelmişiz. Ben ilk defa Şebinkarahisar'ı görüyorum. Şu an bulunduğumuz bu coğrafya büyüleyici güzellikte. Şansımıza hava da uygun. Gökyüzü muhteşem. Katılımcıların hepsi doyasıya gökyüzünün o muhteşem derinliğinde ve aydınlığında dilediğince fotoğraflarını çekiyorlar. Hepimiz çok mutluyuz. Arkadaşlarımıza bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yalçın, etkinlikte Giresun için zengin bir fotoğraf arşivi oluşacağını ifade ederek Türkiye ve dünyaya örnek olacak güzellikte karelerin ortaya çıkacağını dile getirdi.



Meteor yağmurunu izlemek için İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Maside Dilekçi ise katılımcılarla muhteşem bir meteor yağmuru şöleni izlediklerini ifade ederek "Kendisi bile bu kadar güzel fotoğraf çekeceğine inanmayanlar bugün burada çok güzel yıldız fotoğrafları çekti. Burada olmaktan çok mutluyuz. Giresun çok güzel bir yermiş, ben ilk defa geliyorum. Şahane bir etkinlikle iyi ki buradayım" dedi.

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