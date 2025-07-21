Yıldız Sarayı'na ziyaretçi akını

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, açılışının birinci yılında 694 bin ziyaretçiyi ağırladı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Bu yıl açılacak yeni müzelerle birlikte toplam 12 müzeye ulaşacağız. 2025 yılı sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz" dedi. Sultan 2’inci Abdülhamit’in 33 yıl boyunca ikamet ettiği ve devleti yönettiği Yıldız Sarayı, açılışının birinci yılında 694 bin 327 ziyaretçiyi ağırladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 19 Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açan saray, başta Rusya, Ortadoğu ve Arap ülkeleri olmak üzere birçok yabancı turistin ilgisini çekerken, yerli ziyaretçiler arasında da özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Restorasyon süreci devam eden yapıda, Saray Tiyatrosu, Halı Müzesi, Mobilya Müzesi ve Nadir Eserler Galerisi gibi bölümler önümüzdeki dönemde ziyarete açılacak. Bu yapılar, Osmanlı saray kültürünü yansıtan koleksiyonlarla donatılacak.



TEK SARAY TİYATROSU HALKA AÇILIYOR



1889’da inşa edilen ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tek saray tiyatrosu olma özelliği taşıyan Yıldız Sarayı Tiyatrosu, ilk kez ziyarete açılacak. Batı tipi sahne mimarisi, kadife koltukları ve padişaha özel locasıyla Osmanlı seyir kültürünün nadide örneklerinden biri olan yapı, saray ziyaret rotasına eklenecek. Sultan 2. Abdülhamid’in marangozluk merakıyla yakından ilgilendiği Tamirhane-i Hümayun’da açılacak Halı Müzesi’nde, 19. yüzyıla ait saray üretimi halılar yer alacak. Sarayın ikinci avlusundaki Çukur Saray’da ise Mobilya Müzesi kuruluyor. Osmanlı’nın dekorasyon anlayışını yansıtan mobilyalarla donatılacak müzede, padişahın kızları ve kız kardeşleri için hazırlanan yaşam alanları da görülebilecek.



NADİR ESERLER MÜZESİ GELİYOR



Musahip Ağalar Dairesi, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan nadide eserlerin sergileneceği tematik bir sanat galerisine dönüştürülüyor. Yıldız Sarayı’ndaki restorasyonlar sadece yapısal güçlendirme ile sınırlı kalmayarak, özgün süslemeler ve kalem işlerinin titizlikle onarılmasıyla bütüncül bir yenileme sürecine dönüştü. Altyapı sistemleri modernleştirilen saray, çağdaş müze donanımlarıyla donatıldı.

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"2025'İN SONUNA KADAR 1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, açılışın birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yıldız Sarayı restorasyonu tamamlanmadan ve ziyarete açılmadan önce sekiz farklı kurumun yönetimi altında olan parçalı bir yapıya sahipti. Bugün bu parçalı yapı tamamlanmış oldu. Şu an itibarıyla ziyaret güzergahına katmayı hedeflediğimiz dört ayrı müzemiz bulunuyor. Bunların başında Yıldız Sarayı’nın tiyatrosu geliyor. Bu yapı, ülkemizde günümüze ulaşabilmiş tek saray tiyatrosu olması açısından çok önemli. Bugüne kadar hiç ziyaret edilememişti. Çukur Saray’daki mobilya müzesinin restorasyonu tamamlandı. Yine Musahip Ağalar Dairesi’nde çok eşsiz bir çini ve porselen soba koleksiyonumuz sergilenecek. Ayrıca Güzel Sanatlar Binası’nda halı koleksiyonumuzu ziyaretçilere sunacağız. Geçtiğimiz yıl sekiz müzeyle başlayan Yıldız Sarayı’ndaki serüven, bu yıl on iki müzeyle devam edecek. Bu yılki öngörümüz, ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçeceği yönünde. Şu anki rezervasyonlarımız ve ziyaret grafiklerimizle bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.