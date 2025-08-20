Yıldızların Altında tarih yolculuğu: Patara Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti'nin ışıklandırılmasıyla gece müzeciliğiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.



Milattan önce 1'inci yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, meclis binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri, su kemerlerinin yanı sıra kent kapısı ile de dikkati çekiyor.



Antik kentin simge yapıları arasında 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip kent kapısı büyüklüğüyle kentin ihtişamını da yansıtıyor.

