"Yörük gülü" yılda yalnızca 10 gün açıyor

244 BİN LİRA CEZA



Yılda 10 günlüğüne çiçek açarak sedir ormanlarını adeta pembeye bezeyen şakayıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor. Çiçeğin doğal yayılışının olduğu alanları fotokapanlarla ve sürekli devriye atarak takip eden ekipler, endemik çiçeği koparana ilgili yasa kapsamında 244 bin lira ceza uyguluyor.



Özellikle Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ilgi gösterdiği çiçeğin yayılış alanının, son yıllarda alınan tedbirlerle arttığı belirtiliyor.



"ANTALYA'DA 700 ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ BULUNUYOR"



Endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, AA muhabirine, Türkiye'nin bitki türleri açısından zengin olduğunu söyledi.



Türkiye'de bulunan 10 bin bitki türünden 3 bin 500'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Deniz, "Antalya, endemik bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Antalya'da 700 endemik bitki türü bulunuyor. Bunların en önemlileri arasında da şakayık yer alıyor" dedi.

