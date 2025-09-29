Yozgat'ın doğa harikası: Kazankaya Kanyonu'na ziyaretçi akını

"MEDİTASYON VE TURİZM ALANI"

Kanyonun kendine has özelliklerini anlatan heykeltıraş Erol Gürgen, "Endemik bitki türleri var. Kendine özgü hayvanlar var. Su samuru var. Su samuru burada doğanın bozulmadığını gösteriyor aslında. 263 kuş türü var. Bunların hepsi bir araya gelince burası bir meditasyon ve turizm alanı olduğunu gösteriyor" dedi.