Yozgat'ın doğa harikası: Kazankaya Kanyonu'na ziyaretçi akını
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Tarihi yerleşim izleri taşıyan Kazankaya Kanyonu; Alacahöyük, Boğazköy, Şapinuva, Zile, Maşat Höyük, Tavium ve Kerkenes gibi antik kentlerin arasında olmasıyla da ön plana çıkıyor.
Yeşilırmak’ın bir kolu olan Çekerek Irmağı’nın geçtiği kanyon şehir içi ve şehir dışından ziyaretçilerini ağırlıyor.
Hititlerden kalma korunaklı bir alan olduğu söylenen Kazankaya Kanyonu, 12 kilometre boyunca uzanıyor.
"MEDİTASYON VE TURİZM ALANI"
Kanyonun kendine has özelliklerini anlatan heykeltıraş Erol Gürgen, "Endemik bitki türleri var. Kendine özgü hayvanlar var. Su samuru var. Su samuru burada doğanın bozulmadığını gösteriyor aslında. 263 kuş türü var. Bunların hepsi bir araya gelince burası bir meditasyon ve turizm alanı olduğunu gösteriyor" dedi.
Etiketler :
- Tabiat-Parkları
- Seyahat
- Yozgat